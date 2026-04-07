Haxhiu pritet me lule në Presidencë, nis detyrën si ushtruese e presidentes
Ushtruesja e detyrës e presidentes, Albulena Haxhiu, është pritur me lule sot nga stafi i Presidencës në marrjen e kësaj përgjegjësie të re.
“Ju uroj shëndet e punë të mbarë dhe uroj që secili në këtë institucion ta bëjë e të japë më të mirën nga vetja”, iu tha Haxhiu atyre.
Ajo ndau një video në Facebook të pritjes në Presidencë.
“Faleminderit stafit të Presidencës për pritjen e ngrohtë dhe atmosferën e këndshme në mëngjesin e sotëm”, shkroi ajo krahas videos.