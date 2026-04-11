Haxhiu pas varrimit të babait: Do na mungosh pafundësisht, faleminderit të gjithëve që ishit pranë nesh në këto momente të vështira
Albulena Haxhiut, është shprehur mirënjohëse për ata që ishin të pranishëm sot në varrimin e babait të saj, dhe ata që i shprehën ngushëllime asaj dhe familjes së saj. Haxhiut, në postimin e saj, tha se, babai i saj që ishte ‘’forca e zemrës së tyre’’ do u mundojë pafundësisht. Postimi: Sot i dhamë lamtumirën…
Lajme
Postimi:
Sot i dhamë lamtumirën e fundit babit tonë të dashur, forcës dhe zemrës sonë.
Në emër të familjes, ju falënderojmë nga zemra të gjithëve që ishit pranë nesh në këto momente të vështira. Mbështetja dhe ngushëllimet na dhanë forcë dhe na lehtësuan dhimbjen. Ju jemi thellësisht mirënjohës.
Prehu në paqe, babi ynë. Do të na mungosh pafundësisht.