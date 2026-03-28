Haxhiu mundohet t’i bëj fajtorë edhe partitë tjera për financimin e ekspozitës së Gashit: Përveç Listës Serbe, të tjerët kanë votuar pro

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka marr “flamurin e bajraktarit” për t’i fajësuar partitë tjera në lidhje me financimin e ekspozitës skandaloze të ish-këshilltarit të Albin Kurtit, Shkëlzen Gashi. Haxhiu ka thënë se të gjithë anëtarët tjerë në kryesi të Kuvendit, përveç Listës Serbe, kanë votuar pro, transmeton lajmi.net. “Kryesia ka vepruar mbi…

Lajme

28/03/2026 16:28

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka marr “flamurin e bajraktarit” për t’i fajësuar partitë tjera në lidhje me financimin e ekspozitës skandaloze të ish-këshilltarit të Albin Kurtit, Shkëlzen Gashi.

Haxhiu ka thënë se të gjithë anëtarët tjerë në kryesi të Kuvendit, përveç Listës Serbe, kanë votuar pro, transmeton lajmi.net.

“Kryesia ka vepruar mbi bazën e informacionit të paraqitur në atë kohë dhe nuk ka pasur indikacione për pasaktësi. Njëkohësisht, duhet theksuar se verifikimi i të dhënave nuk bie në kompetencat e drejtpërdrejta të Kryesisë.”, tha ajo ndër të tjera.

Postimi i plotë:

Vendimi për mbështetjen financiare të ekspozitës është marrë në Kryesinë e Kuvendit, në përputhje të plotë me Rregulloren për subvencionim.
Përveç përfaqësuesve të Listës Serbe, të gjithë anëtarët e tjerë kanë votuar në favor të këtij vendimi.
Si Kryetare e Kuvendit, ndjej obligim institucional dhe moral të shpreh keqardhjen time për situatën e krijuar.
Kryesia ka vepruar mbi bazën e informacionit të paraqitur në atë kohë dhe nuk ka pasur indikacione për pasaktësi. Njëkohësisht, duhet theksuar se verifikimi i të dhënave nuk bie në kompetencat e drejtpërdrejta të Kryesisë.
Mbështetja për këtë ekspozitë është dhënë me qëllim të mirë. Megjithatë, ky rast përbën një moment të rëndësishëm reflektimi institucional.
Në këtë drejtim, do të ndërmarrim hapa konkretë për të forcuar mekanizmat e vlerësimit, përmes themelimit të komisioneve të posaçme profesionale dhe ndryshimit të Rregullores ekzistuese, me qëllim fuqizimin e kritereve dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në vendimmarrje./lajmi.net/

