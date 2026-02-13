Harry Bajraktari i dërgon letër Trumpit: Angazhohuni që Specialja t’i gjykojë drejt ish-krerët e UÇK-së
Veprimtari i çështjes kombëtare që vepron në ShBA, Harry Bajraktari ka njoftuar se i ka dërguar letër zyrtare presidentit amerikan, Donald Trump, lidhur me shqetësimin e tij për Gjykatën Speciale, aty ku po gjykohen ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përmes një postimi në Facebook, Bajraktari bëri të ditur se përmes kësaj letre, i ka kërkuar presidentit amerikan angazhim për të siguruar që Gjykata e Hagës të garantojë gjykim të drejt për çlirimtarët.
“Si qytetar amerikan dhe përfaqësues i komunitetit shqiptaro-amerikan, sot i kam dërguar një letër zyrtare Presidentit Donald J. Trump, ku kam shprehur shqetësimin tim lidhur me Gjykatën Speciale dhe domosdoshmërinë që Shtetet e Bashkuara të angazhohen për t’u siguruar që ky mekanizëm të garantojë një gjykim të drejtë për ish-udhëheqësit e Kosovës — Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin, Rexhep Selimin — dhe për të tjerët që po mbahen në Hagë”, ka shkruar ai.