Haradinaj viziton Isni Kilaj pasi u lirua me kusht nga Gjykata Speciale: Sa kënaqësi e madhe është të takosh miq të vjetër
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj sot i ka shkaur për vizitë Isni Kilajt që para pak ditësh u lirua me kusht nga Gjykata Speciale. Kilaj po akuzohet për administrimt të drejtësisë dhe kishte mbi 1 vit që ishte në paraburgim në Hagëm transmeton lajmi.net. Haradinaj në postimin e tij shkroi se është kënaqësi të takoj…
Lajme
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj sot i ka shkaur për vizitë Isni Kilajt që para pak ditësh u lirua me kusht nga Gjykata Speciale.
Kilaj po akuzohet për administrimt të drejtësisë dhe kishte mbi 1 vit që ishte në paraburgim në Hagëm transmeton lajmi.net.
Haradinaj në postimin e tij shkroi se është kënaqësi të takoj miq të vjetër.
Postimi i plotë:
Isni Kilaj krah nesh sërish!
Sa kënaqësi e madhe është të takosh miq të vjetër, njerëz që gjithmonë kanë qëndruar në krah të lirisë dhe të Kosovës.
I urova kthimin e tij në shtëpi, pranë familjes dhe miqve.
Ai ka qenë pjesë e listës sonë në zgjedhjet e fundit, dhe është nder për ne që ta kemi përsëri pranë.
E falënderojmë nga zemra për sherbimin ndaj Atdheut!
E vërteta triumfon. Kosova qëndron!/lajmi.net/