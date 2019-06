Haradinaj tregon planin e serbëve për destabilizimin e veriut: Po inskenohet katastrofë humanitare

Beogradi zyrtar, së bashku me strukturat paralele në Kosovë po tentojnë të paraqesin një katastrofë humanitare në veri të vendit.

Kështui ka deklaruar kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

Sipas Haradinajt, plani është që të boshatisen dyqanet edhe nga artikujt elementarë me prejardhjen nga Serbia.

Madje Haradinaj ka treguar edhe personat të cilët e kanë organizuar këtë.

Ky është postimi i Haradinajt në Facebook:

Përpjekjet nga akterë të ndryshëm, zyrtarë dhe afaristë serbë në Veri të Mitrovicës të koordinuar me Beogradin zyrtar, për të paraqitur katastrofë humanitare në këtë pjesë të Kosovës janë të papranueshme dhe të dënueshme. Boshatisja e dyqaneve, ku nuk gjenden as artikuj elementarë me prejardhje nga Serbia, është plani që po përgatitet nga njerëz të caktuar në veri, për të cilën Qeveria e Kosovës është e informuar.

Në bazë të këtyre informatave, mësohet se pjesë e organizimit të këtij plani janë Radosh Petroviq, Goran Vllashkoviq, Bojan Jakshiq – Cojo, Sllavisha Staniq, Radulle Steviq.

Sipas burimeve të mekanizmave të sigurisë së Kosovës, ky organizim do të asistohet me logjistikë dhe forma tjera edhe nga organizata e ashtuquajtur ‘Civilna Zastita’ në veri, e cila udhëhiqet nga Stevo Paviçeviq. Ne nuk do të qëndrojmë duarkryq përballë këtyre tendencave për destabilizim dhe ftojmë kryetarët e komunave në veri dhe qytetarët të mos bien pre e këtyre provokimev. /Lajmi.net/