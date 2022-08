​Haradinaj takon presidentin Begaj: Sinqeriteti në bashkëpunim me aleatët e sigurisë është jetik Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj ka zhvilluar sot një takim me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj, me të cilin ka thënë se ka pasur një bisedë të hapur vëllazërore. Ai ka shpërndarë disa foto nga ky takim, sipër të cilave ka shkruar se bashkëpunimi mes dy vendeve dhe sinqeriteti në…