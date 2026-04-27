Haradinaj: Protesta e pashmangshme, në Kuvend po shkatërrohet rendi kushtetues

27/04/2026 22:35

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve në Kuvend, duke paralajmëruar se protestat janë të pashmangshme.

Sipas tij, procesi që po zhvillohet për zgjedhjen e Presidentit përbën cenim serioz të rendit kushtetues të vendit.

“Protesta duhet të jetë e pashmangshme, pasi kjo që po ndodh në Kuvend është shkatërrim i rendit kushtetues që u ndërtua me mund e sakrificë shekullore”, ka deklaruar Haradinaj. /Lajmi.net/

