Haradinaj përkujton Batalionin “Shkelzen Haradinaj”: Heroizmi dhe sakrifica e tyre mbeten të skalitura në histori

Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar Batalionin Gardist “Shkelzen Haradinaj”, duke nderuar sakrificën e pjesëtarëve të tij gjatë luftës në Dukagjin. Në një postim në Facebook, Haradinaj ka theksuar rolin e këtij batalioni në frontet e luftës, si dhe gatishmërinë e tyre për të ndihmuar bashkëluftëtarët e plagosur. “Me dhembje…

Lajme

24/05/2026 15:47

Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar Batalionin Gardist “Shkelzen Haradinaj”, duke nderuar sakrificën e pjesëtarëve të tij gjatë luftës në Dukagjin.

Në një postim në Facebook, Haradinaj ka theksuar rolin e këtij batalioni në frontet e luftës, si dhe gatishmërinë e tyre për të ndihmuar bashkëluftëtarët e plagosur.

“Me dhembje e krenari, sot dhe përgjithmonë kujtojmë dhe nderojmë sakrificën tyre, flijimin dhe vetëmohimin. Të skalitur në histori emrat e tyre: Arton Mehmetaj, Fehmi Demiqi, Hajrush Demaj, Hysen Mehmeti, Islam Krasniqi, Liman Morina, Metë Krasniqi, Nuredin Gërvalla, Nazmi Gradina, Nimon Musaj, Naim Berisha, Përparim Ferizi, Sali Ferizi, Valiant Ferizi, Përparim Shala dhe Xhavit Islami. Heroizmi i tyre u trashëgoftë!”, shkroi mes tjerash Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

May 24, 2026

Osmani dhe Abdixhiku falënderojnë bashkatdhetarët në Cyrih të Zvicrës

May 24, 2026

Berisha: Vota e demokratëve mposhti narkomafian dhe propagandën e pushtetit

May 24, 2026

Hamza takon profesionistët shëndetësorë: T’i themi STOP krizës dhe bashkë ta...

May 24, 2026

Trump: Të mos ngutemi për marrëveshjejen me Iranin, koha është në...

May 24, 2026

Policia turke hyn me forcë në selinë e partisë opozitare për...

May 24, 2026

Tre vullnetarë të Kryqit të Kuq humbin jetën nga virusi Ebola në Kongo

Lajme të fundit

Osmani dhe Abdixhiku falënderojnë bashkatdhetarët në Cyrih të Zvicrës

Berisha: Vota e demokratëve mposhti narkomafian dhe propagandën e pushtetit

Hamza takon profesionistët shëndetësorë: T’i themi STOP krizës...

Trump: Të mos ngutemi për marrëveshjejen me Iranin,...