Haradinaj për Ditën e Veteranit: Sakrifica juaj do të nderohet gjithmonë Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, sot ka uruar bashkëluftëtarët për Ditën e Veteranit. “Urime Dita e Veteranit, ditë krenarie e lavdie. Shërbimi dhe sakrifica juaj gjatë çlirimit të vendit do të mbahet mend dhe nderohet gjithmonë.”, ka shkruar Haradinaj, me ç’rast ka publikuar një fotografi me bashkëluftëtarët. Ndryshe, dita e veteranit shënohet më 30 dhjetor,…