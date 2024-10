Haradinaj nga SHBA-të: Të punojmë së bashku që Kosova të anëtarësohet në NATO

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj po qëndron në SHBA ku po realizon disa takime të rëndësishme me komunitetin shqiptaro-amerikan.

Gjatë këtyre takimeve, Haradinaj ka dhënë një porosi për të gjithë, shkruan lajmi.net.

“Porosia ime për të gjithë, të punojmë së bashku, që Kosova të anëtarësohet në NATO”, ka shkruar Haradinaj.

Postimi i tij i plotë:

Vizita ime në New York po shënohet me takime të rëndësishme me komunitetin shqiptaro-amerikan, komunitet i cili vazhdimisht e mbështet Kosovën dhe është një urë e fortë mes vendit tonë dhe Amerikës.