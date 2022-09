​Haradinaj: Në përballje me Serbinë jam gjithmonë me Kurtin Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka thënë se shpreson që kryeministri Albin Kurti të mos gabojë në procesin e dialogut me Serbinë, pasi çdo dështim do të ishte me pasoja afatgjate. “Nuk shpresoj që Kurti gabon në dialog. Çfarëdo dështimi i mundshëm në dialog ka pasoja afatgjata”, u shpreh ai në TV Dukagjini. Haradinaj tha…