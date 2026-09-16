Haradinaj: Kurti nuk është në Kosovë, por deputetët do duhej të ishin në seancë të jashtëzakonshme

Daut Haradinaj nga Aleanca, ka thënë se pas aktgjykimit të Speciales sonte do duhej të kishte seancë në Kuvendin e Kosovës. Ai tha se e di që Albin Kurti nuk është në Kosovë, por ju tjerët ku jeni. “Sonte do të duhej të kishte seancë të jashtëzakonshme dhe thirrje për deputetët që të shkojnë në…

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16/09/2026 21:28

Daut Haradinaj nga Aleanca, ka thënë se pas aktgjykimit të Speciales sonte do duhej të kishte seancë në Kuvendin e Kosovës.

Ai tha se e di që Albin Kurti nuk është në Kosovë, por ju tjerët ku jeni.

“Sonte do të duhej të kishte seancë të jashtëzakonshme dhe thirrje për deputetët që të shkojnë në Kuvend. E di që Albini nuk është në Kosovë, por ju të tjerët, ku jeni?”, ka thënë ai.

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