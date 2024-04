Haradinaj: Kurti ndihmoi aleatët e Vuçiq-it dhe Rusisë në Maqedoninë e Veriut duke i përçarë shqiptarët

Kryetari AAK-së, Ramusha Haradinaj, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për përçarjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut në zgjedhjet presidenciale. Haradinaj tha se në këtë proces zgjedhor Kurti mbështeti dhe ndihmoi aleatët e Vuçiqit dhe Rusisë.

‘’Unë e shtrojë një pyetje, prej kah ideja ose kush ja ka dhënë detyrën Kurtin me shkua me i ndihmua aleatët e Vuçiqit dhe aleatët e Rusisë në Maqedoninë e Veriut dhe me i përça shqiptarët. Kjo është një pyetje që tregon ato që kam thënë në të kaluarën se njëherë është gabim, dy herë është gabim ndërsa e treta herë është zgjidhja. Kurti e ka zgjedh këtë detyrë të veten me shkua me i ndihmua aleatët e rusëve dhe me i pengu shqiptarët në proceset e fuqizimit të tyre të mëtejshëm me përçarje”, tha Haradinaj për RTV21.