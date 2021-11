Haradinaj: Kurti ka blerë banesë 400 mijë euro në Norvegji

Kjo përgjigje erdhi si vazhdimësi e debatit të Haradinajt dhe Kurtit në Kuvend, ku ky i fundit tha se Haradinaj ka blerë tokë në vlerë rreth 3 euro arin.

“Une e kom ble vetëm pjesën e Gllogjanit, që ka qenë e familjeve tona, dhe e katunit tim. Në atë kohë e kom ble në bazë të ligjeve të Kosovës me çmimin e atëhershëm, se djerrinë është, krejt kodër, tokë e dorës së dytë apo tretë, ai ka qenë çmimi atëherë. Turp është me marrë rrogën në Kosovë e me shku me ble banesë në Norvegji o vëlla, e mos me mendu me jetu këtu. Unë e nderoj vendin tem, traditën tem, historinë tem.

Turp është me marrë rrogën e Kosovës, me ble banesë në Norvegji, ky asnjë pronë se ka ble në Kosovë, ky banesën 400 mijë euro gruaja e tij e ka blerë në Norvegji. Unë e kom ble tokën që ma kanë marrë jugosllavët dikur, e kom rible teme, në respektim të shtetit edhe ligjeve të shtetit tim. Tani a është turp dhe a dëgjon elektorati“, tha Haradinaj në Dukagjin.