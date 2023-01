Haradinaj: Kjo Qeveri duhet rrëzuar

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, thotë për KosovaPress se do ta rrëzojnë Qeverinë Kurti. Megjithëse, opozita nuk i ka numrat në Kuvend, ai thekson se do të gjenden të gjitha formulat për të dërguar në shtëpi kryeministrin Albin Kurti. Madje i bënë thirrje edhe deputetëve të pushtetit, Lëvizjes Vetëvendosje që duhet të vlerësojnë se a ia vlen të vazhdohet me këtë qeverisje.

Haradinaj, rrëzimin e Qeverisë Kurti, e përmend duke folur për Ligjin për paga për të cilin ende nuk dihet sa është vlera e koeficientit.

Ai thotë për KosovaPress se ekziston mundësia që pavarësisht vlerës së koeficientit mos të dërgohet ligji në Gjykatën Kushtetuese, por të rrëzohet qeveria dhe pastaj në mbledhjen e parë të qeverisë së re të rriten pagat për 20% për sektorin publik.

“Ekziston edhe një mundësi që mos të apelohet ky ligj fare por të rrëzohet kjo qeveri dhe të rriten pagat. Pagat duhet të rriten në bazë të këtij ligji, por pastaj vetëm i prek ato i rritë, p.sh. 20% dhe të gjithë rriten në mënyrë lineare. Eksiton një mundësi që me lënë ligjin, pasi krijon evidencë, status të caktuar ligjor. Pastaj si bie qeveria në takimin e parë 40 për qind rriten pagat në gjithë sektorët. Ndryshe po vonohem, por prapë duhet me pru ligj kur të vijmë ndonjëherë. Me thënë të drejtën unë nuk e kisha dërgu këtë ligj në gjykatë, e kisha lënë të fillon, por e kisha qu në shtëpi Kurtin. Kurnjerëzit gjitha punët i kryejnë, gjenden gjitha formulat me dërgu këtë njeri në shtëpi, pasi shkatërrojnë njerëzit, qytetarët dhe të gjithë. Besoj se edhe deputetët e LVV-së duhet të vlerësojnë a ia vlen me vazhdu kështu. Ata me siguri kanë pasur një ideal që janë organizuar në këtë organizim politik. Cili ideal i tyre po realizohet për qytetetarët e Kosovës”, thotë ai.

Sipas tij, vetëm mbajtja sekret e koeficientit të Ligjit për paga tregon mendësinë e kryeministrit Kurti dhe ofendimin e tij karshi qytetarëve.

Haradinaj: Pse Kurti duhet me mbajt koeficientin sekret

“Pse duhet të mbajë Kurti sekret koeficientin? Nuk është i Kurtit ai koeficient, por i njerëzve që i shërbejnë këtij shteti. Pse baba Kurti duhet të mbajë koeficientin sekret? A e dini çfarë ofendimi është kjo për një popull të tërë që punojnë këtu, dihet se koeficienti ka ndikim edhe sektor privat. Pse ky zotëria sillet kështu me popull të vetë…. Koeficienti nuk guxon me qenë nën 130 euro, me kalkulu me inflacion dhe të gjitha duhet të jetë 140, por nëse bie një euro nën 130 euro është problem”, thotë Haradinaj.

Për KosovaPress, Haradinaj foli edhe për vërshimet e javës së kaluar në disa komuna, ku i bëri thirrje ekzekutivit që sa më shpejtë të ndajë mjetet buxhetore për t’iu ndihmuar atyre.