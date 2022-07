Haradinaj kërkon marrëveshje me Serbinë nën lidershipin amerikan

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka reaguar pas takimeve që janë zhvilluar dje në Washington ku krerët e Kosovës, presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti janë takuar me Sekretarin e SHBA-së, Antony Blinken.

Haradinaj ka thënë se mirëpret mbështetjen e SHBA-së për Kosovën sa i përket fondeve të MCC-së. Kreu i AAK-së ka thënë se SHBA-ja ka treguar lidership në përkrahjen ekonomike dhe procesin e dialogut.

“Është koha për një marrëveshje finale me njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë nën lidershipin e SHBA-së”, ka thënë Haradinaj.

It is time for the final agreement on mutual recognition between Kosovo and Serbia under USA leadership.

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) July 27, 2022