Haradinaj e quan të kot takimin Kurti-Vuçiq: Po të ishte Amerika në dialog do të ishim në prag të marrëveshjes

“Kryeministri i Kosovës ka vendosur që të mos bëjë asgjë në këtë proces. Ai nuk po don me e kuptu se pa përfshirjen e SHBA, dialogu është i vdekur. Ai nuk po don me e kuptu se me Borelin e Lajçakun është në qorrsokak”, tha ish-kryeministri Haradinaj.