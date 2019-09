Haradinaj: Dialogu të rifillojë pa kushte, ne jemi të gatshëm

Ai ka thënë se Kosova është e gatshme për falje dhe pajtim.

“Kosova ndan interesin strategjik me Shtetet e Bashkuara për paqe dhe stabilitet në Ballkan, që arrihet kur Kosova dhe Serbia njohin njëra-tjetrën me kufijtë ekzistues”.

Më poshtë mund ta lexoni shkrimin origjinal të tij në gjuhën angleze.

#Kosovo shares #US’ strategic interest for peace & stability in #Balkans, achievable when #Kosovo & #Serbia recognize each other in existing borders. Dialogue shall resume without conditions. #Kosovo is ready for forgiveness, reconciliation & truth. RH

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) September 6, 2019