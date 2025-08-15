Haradinaj: Deklaratat e Kurtit ia ndaluan Thaçit vizitat nga vëllezërit
Nasim Haradinaj, në Tëvë1, ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti se është fajtor për vendimin e Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS) që t’u ndalohen vizitat vëllezërve të Hashim Thaçit në Hagë.
“Qikjo vrejtja e Albin Kurtit e dha edhe ky një vrejtje që Thaçit po i jepet informacion, po bohen instruksione, dhe ZPS-ja u përgjigj me këtë, edhe ia ndaloi Thaçit vizitat për të afërmit dhe për vëllezërit. Ai haptaz e tha në media. Unë të garantoj mbi 60% ka pesh këtu,” tha Haradinaj.
Sipas tij, kjo situatë erdhi pas deklaratave të Kurtit në “Këndin e debatit” në Tëvë1, ku kryeministri tha se ish-krerët e UÇK-së në Hagë po vizitohen nga deputetë të PDK-së për të marrë instruksione politike.