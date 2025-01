Hamza viziton pemëtarët e Kovragës së Istogut: Do ta rrisim mbështetjen për bujqit dhe do ta mbrojmë prodhimtarinë e tyre Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, ka vizituar sot pemëtarët e Kovragës së Istogut. Hamza ka premtuar mbështetje për të gjithë bujqit në Kosovë dhe mbrojtje të punës së tyre. Ai ka thënë se me grante investive, subvencione, qasje më të lehtë në financa, mekanizëm bujqësor dhe infrastrukturë përcjellëse, do t’i mbështesin në punë.…