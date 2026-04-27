Hamza: Seanca për Presidentin ishte jokushtetuese, puç kushtetues nga pushteti
Lajme
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka reaguar ashpër pas zhvillimeve në Kuvend lidhur me procesin për zgjedhjen e Presidentit, duke e cilësuar seancën si jokushtetuese.
Sipas tij, ajo që ndodhi në Kuvend përbën “puç kushtetues” dhe shkelje të rëndë të rendit kushtetues.
“Mosserioziteti dhe papërgjegjshmëria e kanë mbërritur kulmin. Ky është një puç kushtetues”, ka deklaruar Hamza.
Ai theksoi se vendimet e Gjykatës Kushtetuese duhet të respektohen gjithmonë, ndërsa shtoi se procesi i votimit për Presidentin është zhvilluar në mënyrë kundërkushtetuese.
“Është hyrë në procedurë të votimit në mënyrë kundërkushtetuese dhe kjo praktikë duhet të ndërpritet për të ruajtur stabilitetin politik dhe institucionet e vendit”, u shpreh ai.
Hamza paralajmëroi për rrezik të destabilizimit, duke e adresuar përgjegjësinë te Lëvizja Vetëvendosje dhe kryeministri Albin Kurti, ndërsa shtoi se nuk duhet lejuar që vendi të shkojë drejt anarkisë. /Lajmi.net/