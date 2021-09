Hamza: As një njeri, as Sami Lushtaku nuk mund të më përzihet

Analistja Donika Kadaj Bujupi i bëri pyetje Hamzës se a mund të ketë ndërhyrje nga komunat fqinje në rast se Hamza i fiton zgjedhjet.

“Në rast të fitores suaj, a do të qeverisni ju, apo do të ketë ndërhyrje nga komunat fqinje? Sepse trumbetohet se disa eksponentë kanë qeverisur me disa komuna…”

Megjithatë, ende pa e përfunduar pyetjen, Hamza tha se diçka e tillë nuk do të ndodhë nga askush, e as nga Sami Lushtaku.

“O as Sami Lushtaku”, është shprehur Hamza.

“Po pse s’e kanë provuar fuqinë kur kam qenë guvernator në BQK? Apo kur kam qenë në qeveri?, pyeti Hamza.

“As një njeri hic, asnjë…”, vazhdoi Hamza.

Ish-guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës ka pasur konflikt edhe me ish-kryeministrin Haradinaj derisa ishte ministër i Financave.

Hamza kishte refuzuar të marrë pagën me rritje, pasi Qeveria Haradinaj ia kishte rritur pagat vetës.

“Nëse do që ministri të jetë burri më i mirë i Qeverisë, le të na përkrah në rritjen e pagave… Por, qasja e tij nganjëherë ëshë e pakuptimtë”, kishte deklaruar Haradinaj atë kohë.