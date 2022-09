Hamilton: Kam akoma raporte të mira me Bottas, shumicën e kohës udhëtojmë bashkë për garat Lewis Hamilton ka folur për raportet e tij me ish-shokun e skuadrës, Valtteri Bottas. Hamilton dhe Bottas ishin shokë skuadre për disa vite te skuadra e Mercedes, kurse finlandezi tashmë është pjesë e Alfa Romeo. Megjithatë, dyshja vazhdojnë të kenë raporte të mira me njëri-tjetrin, dhe siç bën të ditur Hamilton, ata udhëtojnë bashkë për…