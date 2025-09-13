Halil Matoshi: Amerikanët nuk janë hy në Kosovë që me të maru shtet, e ti me bë hajgare me ta
Analisti politik, Halil Matoshi ishte i ftuar sonte në emisionin “Adresa” me Arben Ahmetin, i cili diskutoi rreth njgarjeve të djeshme, ku Amerika pezulloi Dialogun Strategjik me Kosovën.
Matoshi tha se sulmi frontal ndaj Gjykatës Supreme dhe Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës janë aktet që po e rrënojnë me mjete kushtetuese sistemin kushtetues të Kosovës.
Matoshi vazhdoi ta cekë se amerikanet nuk janë hy në Kosovë që me ndërtu një shtet e ne të bëjmë shaka me ta.
“Amerikanët nuk janë hy në Kosovë që me të maru shtet e ti me bë hajgare me ta”, tha Matoshi.