Hajdari kritikon opozitën: Të fokusohemi te reformat, jo te çështje dytësore

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Rozeta Hajdari, ka bërë të ditur në Kuvendin e Kosovës se një ditë më parë ka pranuar një letër nga Komuniteti i Energjisë, në të cilën kërkohet që Kuvendi të procedojë sa më shpejt projektligjet për energjinë dhe energjinë elektrike. Gjatë fjalës së saj në seancën e jashtëzakonshme për sektorin…

21/04/2026 11:59

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Rozeta Hajdari, ka bërë të ditur në Kuvendin e Kosovës se një ditë më parë ka pranuar një letër nga Komuniteti i Energjisë, në të cilën kërkohet që Kuvendi të procedojë sa më shpejt projektligjet për energjinë dhe energjinë elektrike.

Gjatë fjalës së saj në seancën e jashtëzakonshme për sektorin energjetik, Hajdari theksoi rëndësinë e avancimit të reformave në këtë fushë, duke nënvizuar se ato janë pjesë e zotimeve dhe e Planit të Rritjes.

Ajo kritikoi opozitën, duke iu drejtuar veçanërisht deputetëve të PDK-së, me pyetjen nëse është më e rëndësishme të fokusohet debati në reforma dhe miratimin e ligjeve, apo në çështje të veçanta që sipas saj devijojnë vëmendjen nga reformat kryesore.

Seanca e jashtëzakonshme për sektorin e energjisë po vazhdon në Kuvendin e Kosovës. /Lajmi.net/

