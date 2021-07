Hailey dhe Justin shfaqen në momente intime nga jahti luksoz në Greqi

Çifti mbështillnin krahët rreth njëri-tjetrit dhe ndanë një puthje ndërsa shijuan një udhëtim piktoresk në jaht përgjatë Mesdheut, shkruan Daily Mai.

Hailey, 24 vjeç, shfaqi figurën e saj me një bikini me vija portokalli dhe të bardha të cilat i veshi me një palë pantallona të bardha, transmeton lajmi.net.



Modelja gjithashtu veshi një këmishë portokalli për udhëtimin me anije ndërsa stiloi flokët e saj brune larg fytyrës.

Gjithashtu duke veshur një palë vathë me rrathë ari, ajo modeloi flokët e saj brune për ditën.

Justin, 27, zgjodhi një veshje të thjeshtë, duke veshur një bluzë blu me një fytyrë të qeshur.

Këngëtari gjithashtu veshi një palë pantallona të shkurtra të verdha të ndritshme së bashku me një palë syze dielli./Lajmi.net/