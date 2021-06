Hailey Bieber thotë se nuk pranon të bëjë fotosesion nudo për shkak të besimit

Hailey Bieber nuk do të bënte kurrë një set fotografik lakuriq, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Modelja 24-vjeçare e bëri deklaratën në një bisedë me aktoren Yvonne Orji. ndërsa diskutuan besimin e tyre të përbashkët të krishterë dhe kufijtë që i vunë vetes.

“Ju jeni një aktore. Jeni në këtë shfaqje ku jeni duke bërë skena seksi, duke mallkuar dhe duke bërë gjëra që shumë njerëz që janë të krishterë ndoshta do ta shihnin atë dhe do të ishin si: “Oh, mirë nuk je një e krishterë e vërtetë, sepse po bën skena seksi dhe ju po e bëni këtë”, filloi Hailey në serialin e saj në YouTube, “A Conversation With”, nga OBB Pictures.

Yvonne zbuloi se kurrë nuk do të tregonte plotësisht gjoksin e saj në kamerë dhe Hailey ka kufij të ngjashëm.

Modelja, e cila u martua me yllin e muzikës pop Justin Bieber më 2018, u shpreh: ‘Unë mendoj se edhe unë zë një vend ku jam si: “Në rregull, nuk do të doja kurrë të më fotografonin lakuriq”.

Bieber dhe Orji diskutuan gjithashtu për besimin e tyre të patundur në krishterim dhe kanë bërë kompromise për besimet e tyre fetare si rezultat i besimit të tyre.

Hailey tha: “Marrëdhënia juaj me Zotin nuk do të jetë e njëjtë si e imja dhe jo e njëjtë me tuajat ose ndonjë person tjetër në këtë dhomë ose në botë”.

“Të gjithë kemi marrëdhënie dhe mënyra të ndryshme që lidhemi me Biblën dhe lidhemi me Jezusin”, vazhdoi ajo.

“Për mua, marrëdhënia ime me Jezusin është se besoj se ai kishte të bënte me dashuri dhe pranim”, thotë Beieber.

Gjatë së njëjtës intervistë Hailey tha besimin që ajo dhe Justin kanë, i ka mbajtur së bashku.

"Kjo është ajo në të cilën ne besojmë. Nëse nuk do ta kishim atë, nuk do të ishim as këtu. Ne as nuk do të ishim bashkë", deklaroi modelja.