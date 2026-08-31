Hadërgjonaj mbështet Bekim Sejdiun për president: Personalitet me vlera tradicionale e kombëtare

Deputeti i LDK-së, Fadil Hadergjonaj, ka përshëndetur marrëveshjen për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, duke thënë se partia e tij ka vendosur interesin e vendit mbi atë partiak dhe individual. Hadergjonaj ka vlerësuar kandidatin e propozuar, Bekim Sejdiun, duke e cilësuar si një personalitet me integritet profesional e kombëtar dhe me përvojë në diplomaci, çështje…

Lajme

31/08/2026 23:29

Deputeti i LDK-së, Fadil Hadergjonaj, ka përshëndetur marrëveshjen për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, duke thënë se partia e tij ka vendosur interesin e vendit mbi atë partiak dhe individual.

Hadergjonaj ka vlerësuar kandidatin e propozuar, Bekim Sejdiun, duke e cilësuar si një personalitet me integritet profesional e kombëtar dhe me përvojë në diplomaci, çështje juridike e kushtetuese dhe në akademi.

Sipas tij, marrëveshja për presidentin është një hap i rëndësishëm për tejkalimin e krizës institucionale, ndërsa ka theksuar se Kosovës i duhen përgjegjësi, stabilitet dhe institucione funksionale.

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2026

Të martën mot me diell e vranësira, priten reshje shiu në disa zona

August 31, 2026

Vrasje e trefishtë në një poligon qitjeje në Mal të Zi,...

August 31, 2026

Zelensky: Putini ende dëshiron që lufta të vazhdojë, shtatori mund të...

August 31, 2026

Mbi 700 të vdekur, mijëra të pagjetur – vazhdon kërkimi pas...

August 31, 2026

Trump: SHBA-ja do ta godasë ashpër Iranin

August 12, 2026

S’ki nevojë me prit hallën, dajën as asnjë familjar- produktet e...

Lajme të fundit

Të martën mot me diell e vranësira, priten reshje shiu në disa zona

Barcelona s’ka të ndalur, shënon fitore bindëse kundër Vallecanos

Moment i tensionuar mes Justin dhe Hailey Bieber

Vrasje e trefishtë në një poligon qitjeje në...