Hadërgjonaj mbështet Bekim Sejdiun për president: Personalitet me vlera tradicionale e kombëtare
Deputeti i LDK-së, Fadil Hadergjonaj, ka përshëndetur marrëveshjen për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, duke thënë se partia e tij ka vendosur interesin e vendit mbi atë partiak dhe individual. Hadergjonaj ka vlerësuar kandidatin e propozuar, Bekim Sejdiun, duke e cilësuar si një personalitet me integritet profesional e kombëtar dhe me përvojë në diplomaci, çështje…
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Deputeti i LDK-së, Fadil Hadergjonaj, ka përshëndetur marrëveshjen për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, duke thënë se partia e tij ka vendosur interesin e vendit mbi atë partiak dhe individual.
Hadergjonaj ka vlerësuar kandidatin e propozuar, Bekim Sejdiun, duke e cilësuar si një personalitet me integritet profesional e kombëtar dhe me përvojë në diplomaci, çështje juridike e kushtetuese dhe në akademi.
Sipas tij, marrëveshja për presidentin është një hap i rëndësishëm për tejkalimin e krizës institucionale, ndërsa ka theksuar se Kosovës i duhen përgjegjësi, stabilitet dhe institucione funksionale.