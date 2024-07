Gutierrez nga EFJ: Ditë e zezë për lirinë e medias dhe demokracinë në Kosovë

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, ai ka thënë se pavarësisht këshillave nga KiE, BE, OSBE dhe EFJ për të mos e votuar, Kuvendi i Kosovës përsëri e miratoi këtë Projektligj.

“Parlamenti sapo miratoi ligjin për media (Ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave) pavarësisht këshillave nga KiE, BE, OSBE dhe @efjeurope për të mos bërë kështu. Sot është një ditë e zezë për #Lirinë e Medias dhe #Demokracinë në Kosovë. Partitë politike opozitare bojkotuan seancën”, ka shkruar Gutierrez.

Postimi i plotë:

#Kosovo: the Parliament just passed the media law (Law on Independent Media Commission) despite advice from the CoE, EU, OSCE & @efjeurope not to do so. Today is a dark day for #MediaFreedom and #Democracy in Kosovo. Opposition political parties boycotted the session.

— Ricardo Gutiérrez (@Molenews1) July 11, 2024