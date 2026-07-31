Guterres mirëpret planin për çarmatimin e Hamasit: I vetmi lajm i mirë në ditët e fundit
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka mirëpritur planin për çarmatimin e Hamasit, ndërsa ka reflektuar mbi sfidat në Lindjen e Mesme. Duke iu referuar konfliktit disamujor me Iranin, Guterres u tha gazetarëve se marrëveshja e raportuar për Gazën është “i vetmi lajm i mirë në ditët e fundit”, raporton BBC. “Më lejoni…
Bota
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka mirëpritur planin për çarmatimin e Hamasit, ndërsa ka reflektuar mbi sfidat në Lindjen e Mesme.
Duke iu referuar konfliktit disamujor me Iranin, Guterres u tha gazetarëve se marrëveshja e raportuar për Gazën është “i vetmi lajm i mirë në ditët e fundit”, raporton BBC.
“Më lejoni të jem i qartë: Luftimet duhet të ndalen në të gjitha frontet në rajon”, tha ai.