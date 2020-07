Gruaja alergjike ndaj diellit nuk ka qenë në dritë për 20 vjet pa maskë

Prindërit e Fatima Ghazaoui vunë re që ajo kishte fryerje të ashpër në lëkurën e saj kur ishte vetëm dy vjeç dhe kjo çoi në diagnostikimin e saj me xeroderma pigmentosum, transmeton lajmi.net.

Gjendja e lë lëkurën e të sëmurëve që të mos e rregullojnë veten pasi të ekspozohen ndaj rrezatimit ultravjollcë dhe shkaktojnë shenja të dukshme të thatësisë dhe plakjes së lëkurës.

Fatima, 28-vjeçare, gjithashtu ka më shumë të ngjarë të vuajë nga djegia nga dielli dhe është në një rrezik më të lartë të zhvillimit të kancerit të lëkurës ose syve.

Edhe në një ditë të butë ose me re ajo është në rrezik. Në mënyrë që të jetojë me gjendjen, Fatima tenton të jetojë jetën e saj gjatë natës dhe ajo vesh faktorin 90 krem ​​dielli që duhet të ri-aplikohet çdo orë. Shtëpia e saj gjithashtu duhej të ishte e pajisur me filtra specialë UV në dritare.

Fatima u përpoq të pranonte gjendjen e saj shëndetësore kur ishte rritur dhe ajo duhej të ndalonte të shkonte në shkollë në moshën 13-vjeçare, sepse rreziku për t’u ekspozuar në dritë ishte shumë i lartë.

Në moshën 16-vjeçare, Fatima filloi të hulumtojë gjendjen e saj dhe pranoi se ndjehej e grabitur nga fëmijëria e saj pasi mësoi se mund të rezultonte në vdekje të parakohshme. /Lajmi.net/