Reprezentuesi francez ka shënuar në ‘Camp Nou’ ndaj Real Betisit, për të barazuar në 1:1 rezultatin në fund të pjesës së parë.

Griezmann këtë verë kaloi nga Atletico Madrid te Barcelona, për 120 milionë euro./Lajmi.net/

Griezmann Goal!!!!!!

Evens it up for Barcelona vs Real Betis! This is Antonie Griezmann’s first goal in Camp Nou 🔥⚽️#BarcaBetis

— SONTFootball (@SONTFootball) August 25, 2019