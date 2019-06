Griezmann flet më në fund, tregon të ardhmen e tij

Griezmann njoftoi muajin e kaluar se do të largohet nga Atletico Madrid pas pesë sezoneve në klubin spanjoll, me raportet që e lidhin me një kalim drejt Barcelonës apo Manchester Unitedit.

Pasi shënoi dhe asistoi në fitoren 2-0 kundër Bolivisë në Nantes, Griezmann nuk dha asgjë për të ardhmen, transmeton lajmi.net.

“Nuk e di, kjo është një pyetje e mirë,” u tha ai gazetarëve.

“Të shohim, gjithçka në kohën e saj”.

Ylli francez ishte bërë lojtar i Barcelonës nga mediat vendore atje, por megjithatë një deklaratë e presidentit të klubit katalanas ndryshoi gjithçka. Tashmë klubi i ri i Griezmann do merret vesh shumë shpejt. /Lajmi.net/