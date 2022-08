Grenell bisedon me Thaçin: Populli i Kosovës do të ishte në paqe nëse ai do të ishte ende President

“Unë sapo fola me Hashim Thaçin nga burgu i Hagës”, tha Grenell.

Ai deklaroi se është i bindur se populli i Kosovës do të ishte në paqe nëse ai do të ishte ende President, transmeton lajmi.net.

“Jam i bindur se populli i Kosovës do të ishte në paqe nëse ai do të ishte ende President. Ata gjithashtu do të kishin bashkëpunim më të madh ekonomik me fqinjët e tyre dhe më shumë vende punë për fëmijët e tyre nëse Thaçi do të kthehej”,shtoi Grenell.

Ky reagim i Grenell erdhi pas deklarimeve të shumta që pati në lidhje me zhvillimet e fundit në veri të vendit.

Ai ndër të tjerash të dielën e kaluar kur edhe serbët vendosën barrikada në dy pikat kufitare në Jarinje dhe Bërnajk, bëri thirrje për kthimin e Hashim Thaçit në Kosovë.

Ndryshe lidhur me situatën e krijuar në veri dhe vendimin e Qeverisë së Kosovës për tërheqjen e reciprocitetit, kryeministri i vendit, Albin Kurti , tha se situata mund të përshkallëzohej në konflikt të armatosur./Lajmi.net/

I just spoke with @HashimThaciRKS from prison in The Hague.

I am confident that the people of Kosovo would be at peace if he were still President. They would also have greater economic cooperation with their neighbors – and more jobs for their children if Thaci were back.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 8, 2022