GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL – “Shqiponjat” në avantazh, Shqipëria po e ndjen aromën e Botërorit

Shqipëria ka kaluar në epërsi kundër Andorrës. Në minutën e 67-të, mesfushori Kristjan Asllani arriti të tund portën e Andorrës, transmeton lajmi.net. Asistues i golit ishte i inkuadruari në pjesën e dytë, sulmuesi Myrto Uzuni. Me këtë fitore, Shqipëria i afrohet shumët kalimit të fazës së grupeve për kualifikime në Botëror./lajmi.net/ Kristjan Asllani 67′ World…

Sport

13/11/2025 22:12

Shqipëria ka kaluar në epërsi kundër Andorrës.

Në minutën e 67-të, mesfushori Kristjan Asllani arriti të tund portën e Andorrës, transmeton lajmi.net.

Asistues i golit ishte i inkuadruari në pjesën e dytë, sulmuesi Myrto Uzuni.

Me këtë fitore, Shqipëria i afrohet shumët kalimit të fazës së grupeve për kualifikime në Botëror./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

Asllani pas fitores historik: Tani do festojmë

November 13, 2025

FITORE HISTORIKE – Shqipëria siguron vendin e dytë në grup, kualifikohet...

November 13, 2025

Anglia fillon “bombardimin” e shpresave të Serbisë për kualifikim në Botërorin...

November 13, 2025

Formacioni i Shqipërisë kundër Andorrës: Rey Manaj titullar, Hoxha surpriza e...

November 13, 2025

S’ndalen lajmet e mira – Portieri i Sllovenisë, Jan Oblak në...

November 13, 2025

Skandal i madh në Turqi, pezullohen 102 futbollistë

Lajme të fundit

Asllani pas fitores historik: Tani do festojmë

Familja Thaçi në mbështetje të kandidaturës së Bedri...

FITORE HISTORIKE – Shqipëria siguron vendin e dytë...

“I preku gjoksin e zhveshur, e puthi kundër...