GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL – “Shqiponjat” në avantazh, Shqipëria po e ndjen aromën e Botërorit
Shqipëria ka kaluar në epërsi kundër Andorrës. Në minutën e 67-të, mesfushori Kristjan Asllani arriti të tund portën e Andorrës, transmeton lajmi.net. Asistues i golit ishte i inkuadruari në pjesën e dytë, sulmuesi Myrto Uzuni. Me këtë fitore, Shqipëria i afrohet shumët kalimit të fazës së grupeve për kualifikime në Botëror./lajmi.net/ Kristjan Asllani 67′ World…
Sport
Shqipëria ka kaluar në epërsi kundër Andorrës.
Në minutën e 67-të, mesfushori Kristjan Asllani arriti të tund portën e Andorrës, transmeton lajmi.net.
Asistues i golit ishte i inkuadruari në pjesën e dytë, sulmuesi Myrto Uzuni.
Me këtë fitore, Shqipëria i afrohet shumët kalimit të fazës së grupeve për kualifikime në Botëror./lajmi.net/
Kristjan Asllani 67′
World Cup Qualification | 🏆 Andorra 0-1 Albaniapic.twitter.com/q72Q3AQaHQ
— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 13, 2025