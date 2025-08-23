GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL: Fisnik Asllani shënon për Hoffenheim në ndeshjen ndaj Leverkusenit (VIDEO)

Sport

23/08/2025 16:01

Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Fisnik Asllani, ka lënë gjurmë në xhiron e parë të Bundesligës gjermane, duke realizuar gol për skuadrën e tij, Hoffenheim.

Në përballjen kundër Bayer Leverkusen, Asllani shënoi në minutën e 25-të të takimit, duke barazuar rezultatin dhe duke i dhënë ekipit të tij shpresë për një rezultat pozitiv në fillim të sezonit, transmeton lajmi.net

Kjo paraqitje e mirë e sulmuesit 23-vjeçar është një sinjal i fortë për formën e tij dhe një lajm i mirë për Kombëtaren e Kosovës, që pritet të përfitojë nga një Asllani në top formë./lajmi.net/

