GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL: Fisnik Asllani shënon për Hoffenheim në ndeshjen ndaj Leverkusenit (VIDEO)
Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Fisnik Asllani, ka lënë gjurmë në xhiron e parë të Bundesligës gjermane, duke realizuar gol për skuadrën e tij, Hoffenheim.
Në përballjen kundër Bayer Leverkusen, Asllani shënoi në minutën e 25-të të takimit, duke barazuar rezultatin dhe duke i dhënë ekipit të tij shpresë për një rezultat pozitiv në fillim të sezonit, transmeton lajmi.net
Kjo paraqitje e mirë e sulmuesit 23-vjeçar është një sinjal i fortë për formën e tij dhe një lajm i mirë për Kombëtaren e Kosovës, që pritet të përfitojë nga një Asllani në top formë./lajmi.net/
Fisnik Asllani | 🇩🇪 Leverkusen 1-1 Hoffenheimpic.twitter.com/fzdduwSmKp
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 23, 2025