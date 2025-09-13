GOOOOOOOOOOL: Asllani përsëri, shënon për të dytën herë sot!

Sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani, ka vazhduar formën e tij të shkëlqyer në Bundesliga duke realizuar një tjetër gol për Hoffenheimin në javën e tretë të kampionatit gjerman. Asllani shënoi golin e tretë për skuadrën e tij në përballjen kundër Union Berlinit, duke e çuar rezultatin në 1:3 në minutën e 52-të të ndeshjes, transmeton…

Sport

13/09/2025 17:11

Sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani, ka vazhduar formën e tij të shkëlqyer në Bundesliga duke realizuar një tjetër gol për Hoffenheimin në javën e tretë të kampionatit gjerman.

Asllani shënoi golin e tretë për skuadrën e tij në përballjen kundër Union Berlinit, duke e çuar rezultatin në 1:3 në minutën e 52-të të ndeshjes, transmeton lajmi.net.

Ky ishte goli i tij i dytë personal në këtë sfidë. Rezultati momental është 2:4.

Me këtë paraqitje, 21-vjeçari arrin në kuotën e tre golave në tri ndeshjet e para të sezonit, duke konfirmuar se është një prej lojtarëve më në formë të momentit për ekipin gjerman dhe një aset i çmuar për Kosovën./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2025

GOOOOOL: Asllani s’ka të ndalur në Bundesligë, tund rrjetën e Union...

Lajme të fundit

Limaj: Po e shihni si po trajtohet Kosova...

Kabashi-Ramaj: Pezullimi i Dialogut Strategjik ka dëm të...

KQZ vazhdon fushatat informuese në qytete për zgjedhjet e 12 tetorit

Ish-Ambasadori Beqë Cufaj: Kurti e arriti të pamundurën,...