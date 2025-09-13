GOOOOOOOOOOL: Asllani përsëri, shënon për të dytën herë sot!
Sport
Sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani, ka vazhduar formën e tij të shkëlqyer në Bundesliga duke realizuar një tjetër gol për Hoffenheimin në javën e tretë të kampionatit gjerman.
Asllani shënoi golin e tretë për skuadrën e tij në përballjen kundër Union Berlinit, duke e çuar rezultatin në 1:3 në minutën e 52-të të ndeshjes, transmeton lajmi.net.
Ky ishte goli i tij i dytë personal në këtë sfidë. Rezultati momental është 2:4.
Me këtë paraqitje, 21-vjeçari arrin në kuotën e tre golave në tri ndeshjet e para të sezonit, duke konfirmuar se është një prej lojtarëve më në formë të momentit për ekipin gjerman dhe një aset i çmuar për Kosovën./lajmi.net/
