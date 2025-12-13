GOOOOOOOL – Fisnik Asllani shënon gol sapo inkuardohet

Sulmuesi kosovar, Fisnik Asllani ka arritur të gjej rrugën e golit përsëri në Bundesligë. Ai ka shënuar golin e katërt të Hoffenheim kundër Hamburgut sot, transmeton lajmi.net. VIDEO E GOLIT TË ASLLANIT KËTU  Asllani u tregua efektiv menjëherë pas inkuadrimit në fushë, duke shënuar në minutën e 72-të dhe duke vulosur epërsinë e Hoffenheimit./lajmi.net/

Sport

13/12/2025 17:33

Sulmuesi kosovar, Fisnik Asllani ka arritur të gjej rrugën e golit përsëri në Bundesligë.

Ai ka shënuar golin e katërt të Hoffenheim kundër Hamburgut sot, transmeton lajmi.net.

VIDEO E GOLIT TË ASLLANIT KËTU 

Asllani u tregua efektiv menjëherë pas inkuadrimit në fushë, duke shënuar në minutën e 72-të dhe duke vulosur epërsinë e Hoffenheimit./lajmi.net/

