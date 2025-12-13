GOOOOOOOL – Fisnik Asllani shënon gol sapo inkuardohet
Sulmuesi kosovar, Fisnik Asllani ka arritur të gjej rrugën e golit përsëri në Bundesligë. Ai ka shënuar golin e katërt të Hoffenheim kundër Hamburgut sot, transmeton lajmi.net. VIDEO E GOLIT TË ASLLANIT KËTU Asllani u tregua efektiv menjëherë pas inkuadrimit në fushë, duke shënuar në minutën e 72-të dhe duke vulosur epërsinë e Hoffenheimit./lajmi.net/
Sport
