GOOOOOOL – Spanja e bën për “pesë pare” Francën, dy gola për tre minuta

Fillimisht ishte Nico Williams që në minutën e 22-të që arriti të shënoi një gol të bukur, shkruan lajmi.net

Goli erdhi pas një pasimi të bukur të Yamal brenda zonës tek Oyarzabal, që arriti të shërbej Nicon i cili arriti të shënoi.

Golin e dytë e shënoi mesfushori Mikel Merino në minutën e 25-të, ku përsëri asistues ishte Oyarzabal./lajmi.net/

🚨🇪🇺 MIKEL MERINO DOUBLES THE LEAD FOR SPAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2-0 Spain.pic.twitter.com/CUdeOTafEC

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 5, 2025