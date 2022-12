Gonçalo Ramos kompleton hat-trickun ndaj Zvicres – 5-1 rezultati

Ishte Gonçalo Ramos ai që e tundi rrjetën për herë të tretë në rrafshin personal.

Lojtari golin e “Manitas” e shënoi me stil, duke e paraboluar portierin Yan Sommer.

Më poshtë gjeni golin e pestë të ndeshjes. /Lajmi.net/

GOAL | PORTUGAL 5-1 SWITZERLAND

⚽ GONCALO RAMOS

HAT-TRICK HERO.

Goncalo Ramos has introduced himself to the world in style. Wow. #FIFAWORLDCUP #WORLDCUPpic.twitter.com/xSgqM4ksU4

