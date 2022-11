Golden State shkatërrojnë San Antonion, Clippers mposhtin Rockets, kurse Buck bien në Atlanta Golden State Warriors, LA Clippers dhe Atlanta Hawks kanë marrë fitore në mbrëmjen e kaluar në NBA. Skuadra e Golden State Warriors ka marrë një fitore të thellë në përballje me San Antonio Spurs, me rezultatin 132:95, shkruan lajmi.net. I papërmbajtshëm në këtë ndeshje ishte Jordan Poole i GSW, me 36 pikë të shënuara, derisa…