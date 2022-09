Gold Ag bëhet me apartament luksoz në Prishtinë Arian Agushi i njohur në publik si Gold Ag është bërë me banesë të re. Këtë e ka bërë të ditur vet reperi me anë të një postimi në rrjetin social Instagram, shkruan lajmi.net. Në imazhin e publikuar shihej ai duke nënshkruar kontratën për apartamentin e ri. Sa i përket aspektit profesional Gold Ag këtë…