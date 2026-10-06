Gola: PDK nuk është duke e kuptuar rëndësinë dhe peshën e situatës
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola ka thënë se për çështjen nëse do të zgjidhet presidenti, duhet të pyetet kryetari i PDK-së, Bedri Hamza. Ai ka thënë se nga veprimet dhe qëndrimet e Hamzës ka pikëpyetje nëse PDK po e kupton rëndësinë dhe peshën e situatës. “Nga paraqitja e tij e fundit publike, nuk po…
Lajme
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola ka thënë se për çështjen nëse do të zgjidhet presidenti, duhet të pyetet kryetari i PDK-së, Bedri Hamza.
Ai ka thënë se nga veprimet dhe qëndrimet e Hamzës ka pikëpyetje nëse PDK po e kupton rëndësinë dhe peshën e situatës.
“Nga paraqitja e tij e fundit publike, nuk po shohim lëvizje konstruktive nga ana e tyre. Po shprehim dilemën nëse PDK-ja është duke e kuptuar peshën dhe rëndësinë e situatës që me këso forme të refuzojë ofertat politike të LVV-së, të cilat janë në funksion të tejkalimit të ngërçit politik”, ka thënë ai në emisionin “Këndi i Debatit” në Tëvë1.
Gola ka thënë se është e çuditshme se si këto veprime të LVV-së po cilësohen pazare nga PDK.
Ai ka thënë se çështja e ish-krerëve të UÇK-së është shqetësim për ta.
Kryeministri Albin Kurti orë më parë bëri një ofertë të re për PDK-në. Ai propozoi Feride Rushitin dhe Glauk Konjufcën si kandidatë për president. Kurti shtoi se nëse PDK zotohet se do të votojë njërin nga ta, do të thërrasin seancë me dy pika të rendit të ditës, votimin e Ligjit për Specialen në lexim të dytë dhe zgjedhjen e presidentit.
Por, kjo u refuzua nga Hamza duke e vlerësuar si jo serioze qasjen e Kurtit.