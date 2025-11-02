Goditet me shishe në kokë, Asensio ua mbyll gojën me një supergol
Skuadra e Besiktasit dhe ajo e Fenerbahces janë duke barazuar 2:2, në ndeshjen e vlefshme për javën e 11-të në Superligën e Turqisë.
Golin për 2:2 e shënoi mesfushori spanjoll, Marco Asensio.
Fillimisht futbollisti spanjoll u godit nga tifozët kundërshtarë me shihe në kokë.
Pas disa minutave, ish-lojtari i Real Madridit shënoi golin për 2:2, duke ua mbyllur gojën tifozëve turk.
Kujtojmë që Besiktasi është me një lojtar më pak në fushë.