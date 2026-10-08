Glauk Konjufca kërkon përfshirje të plotë të Kosovës në Korridorin VIII
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauk Konjufca ka kërkuar përfshirjen e plotë të Kosovës në Korridorin 8. Ai gjatë Konferencës Ndërkombëtare mbi Korridorin e 8-të në Sofje, theksoi se lidhja rajonale nuk është vetëm një imperativ ekonomik, por gjithashtu një shtyllë strategjike e sigurisë. “Nënvizova rëndësinë e përfshirjes së plotë të Kosovës në…
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Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauk Konjufca ka kërkuar përfshirjen e plotë të Kosovës në Korridorin 8.
Ai gjatë Konferencës Ndërkombëtare mbi Korridorin e 8-të në Sofje, theksoi se lidhja rajonale nuk është vetëm një imperativ ekonomik, por gjithashtu një shtyllë strategjike e sigurisë.
“Nënvizova rëndësinë e përfshirjes së plotë të Kosovës në këtë rrjet. Investimet tona në Linjën Hekurudhore 10 dhe hekurudhën e planifikuar Prishtina-Durrës do të forcojnë lidhjen rajonale, do të diversifikojnë rrugët e transportit dhe do të përforcojnë arkitekturën euroatlantike të sigurisë së Ballkanit Perëndimor. Një Ballkan Perëndimor i qëndrueshëm dhe i ndërlidhur kërkon bashkëpunim të papenguar dhe përfshirje të plotë të Kosovës”, shkroi Konjufca në X.
Ai po ashtu ngriti shqetësime mbi pengimin e vazhdueshëm të shkëmbimeve të energjisë elektrike nga Serbia me Kosovën, duke thënë se një gjë e tillë minon sigurinë rajonale të energjisë dhe kërkon veprime të vendosura evropiane për të siguruar pajtueshmërinë me detyrimet ekzistuese, raporton KosovaPress.
Korridori 8 është një projekt evropian. Ai është një nga korridoret kryesore të transportit që lidh Ballkanin përgjatë një traseje lindje-perëndim dhe synon të sigurojë një lidhje transporti midis Detit Adriatik dhe Detit të Zi, duke kaluar përmes Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë.
Projekti përfshin ndërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore.
Në Bullgari, traseja e Korridorit 8 lidh zonën e Gyueshevos me Pernikun, Sofjen dhe Plovdivin, përpara se të vazhdojë drejt Burgasit dhe Varnës. Lidhja hekurudhore midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut përmes Gyueshevos dhe Kriva Palankës është ndër segmentet kyçe që mungojnë për të përfunduar korridorin.
Korridori VIII është pjesë e rrjetit evropian të transportit TEN-T dhe konsiderohet si një lidhje strategjike për zhvillimin e tregtisë, lëvizshmërisë dhe ndërlidhjes në Evropën Juglindore. Përfundimi i tij pritet të lehtësojë lëvizjen e njerëzve dhe mallrave midis detit Adriatik, Detit të Zi dhe Detit Mesdhe, si dhe të forcojë integrimin e transportit në rajon.