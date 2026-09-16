Gjyqtari Smith mundohet të balancoj pak çështjen: Kjo çështje s’ka të bëjë me legjitimitetin e UÇK-së dhe synimin e saj për një Kosovë të pavarur
Në hapje të seancës ku po shqiptohet aktgjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, gjyqtari Charles Smith ka theksuar se çështja gjyqësore ka të bëjë me veprimet dhe sjelljen e të akuzuarve. Smith tha se procesi lidhet vetëm me faktet dhe rrethanat që kanë të bëjnë me akuzat ndaj tyre, duke…
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Në hapje të seancës ku po shqiptohet aktgjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, gjyqtari Charles Smith ka theksuar se çështja gjyqësore ka të bëjë me veprimet dhe sjelljen e të akuzuarve.
Smith tha se procesi lidhet vetëm me faktet dhe rrethanat që kanë të bëjnë me akuzat ndaj tyre, duke theksuar se gjykimi nuk ka të bëjë me legjitimitetin e UÇK-së apo synimin për një Kosovë të pavarur.
“Ka të bëjë me veprimet dhe sjelljen e të akuzuarve. Ka të bëjë vetëm me fakte dhe rrethana që lidhen me akuzat kundër të akuzuarve. Kjo çështje s’ka të bëjë me legjitimitetin e UÇK-së dhe synimin e saj për një Kosovë të pavarur”, tha Smith.
Ai shtoi se gjykimi nuk ka të bëjë me vlerësimin e përgjegjësive të njërës palë kundër palës tjetër dhe as me krimet e kryera nga forcat dhe paramilitarët serbë ndaj shqiptarëve të Kosovës.
“Çështja nuk ka të bëjë me vlerësimin e përgjegjësive të njërës palë kundër palës tjetër. Nuk ka të bëjë me krime që forcat dhe paramilitarët serbë kanë kryer kundër shqiptarëve të Kosovës. Kjo çështje s’ka të bëjë me kurrfarë pretendimi për vetëmbrojtje”, deklaroi ai.
Trupi gjykues që po shqipton aktgjykimin ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit kryesohet nga gjyqtari Charles Smith.