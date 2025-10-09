Gjyqtari i finales së Ligës së Kampionëve do të ndajë drejtësinë në sfidën Serbi – Shqipëri

UEFA ka njoftuar zyrtarisht emrin e gjyqtarit që do të ndajë drejtësinë në sfidën Serbi-Shqipëri, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026 dhe që do të zhvillohet në Lsekovc. Bëhet fjalë për Istvan Kovacs, një gjyqtar rumun me shumë përvojë në futbollin evropian. Emërimi i Kovacs nga Komiteti i Gjyqtarëve të UEFA-s shihet…

Sport

09/10/2025 16:57

UEFA ka njoftuar zyrtarisht emrin e gjyqtarit që do të ndajë drejtësinë në sfidën Serbi-Shqipëri, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026 dhe që do të zhvillohet në Lsekovc.

Bëhet fjalë për Istvan Kovacs, një gjyqtar rumun me shumë përvojë në futbollin evropian.

Emërimi i Kovacs nga Komiteti i Gjyqtarëve të UEFA-s shihet si një sinjal i qartë i seriozitetit me të cilin po trajtohet kjo ndeshje, e cila mbart një barrë të madhe sportive, emocionale dhe politike.

Ndeshja midis Serbisë dhe Shqipërisë rikthehet në qendër të vëmendjes 11 vjet pas ngjarjeve të Beogradit në vitin 2014, duke i dhënë çdo detaj, përfshirë edhe gjyqtarin, një rëndësie të veçantë.

Istvan Kovacs, është gjyqtar ndërkombëtar i FIFA-s që nga viti 2010 dhe pjesë e grupit “Elite” të UEFA-s. Ai është një nga emrat më të shquar të gjyqtarëve të futbollit, me një karrierë të pasur në garat më prestigjioze të kontinentit.

Artikuj të ngjashëm

October 9, 2025

Ndeshja kualifikuese për Botëror mes Spanjës dhe Gjeorgjisë në rrezik, shkak...

October 9, 2025

​Pamje të frikshme, futbollisti thyen qafën gjatë një ndeshjeje dhe rrezikon...

October 9, 2025

Ndeshjet e kombëtareve, ky është trajneri më i paguar

October 9, 2025

​Duka: Futbolli i Kosovës ka fituar dinjitet në arenën ndërkombëtare

October 8, 2025

Salah e kualifikon Egjiptin në Kampionatin Botëror

October 8, 2025

Dardanët vazhdojnë përgatitjet me përkushtim të madh, Zhegrova është aty

Lajme të fundit

“FSK-ja nderon flamurin dhe frymëzon kombin” – ...

Vuçiqi fut hundët në zgjedhjet lokale të 12...

Polici shqiptar kapet duke parë filma +18 në orar të punës

Trump pritet në Jerusalem të dielën – pritet...