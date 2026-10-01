Gjykata ia vazhdon paraburgimin Thaçit në rastin kundër administrimit të drejtësisë: Rrezikon që të kryej krime tjera ose të pengoj procedurat
Gjykata Speciale në Hagë, i ka vazhduar paraburgimin Hashim Thaçit në rastin kundër administrimit të drejtësisë. Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e kësaj Gjykate, Angela Griep. Në përgjigjen e dhënë për lajmi.net, Griep ka thënë se ky vendim është marrë duke konstatuar se vazhdonte të ekzistonte rreziku që Thaçi mund të pengonte ecurinë…
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Gjykata Speciale në Hagë, i ka vazhduar paraburgimin Hashim Thaçit në rastin kundër administrimit të drejtësisë.
Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e kësaj Gjykate, Angela Griep.
Në përgjigjen e dhënë për lajmi.net, Griep ka thënë se ky vendim është marrë duke konstatuar se vazhdonte të ekzistonte rreziku që Thaçi mund të pengonte ecurinë e procedurave ose të kryente krime të tjera.
“Gjykatësi vlerësoi se ekzistonte dyshim i bazuar se z. Thaçi kishte bërë përpjekje për të penguar procedurat në çështjen e krimeve të luftës kundër tij. Gjykatësi konstatoi se, pavarësisht se çështja aktuale është mbyllur, mbetet rreziku i hakmarrjes ndaj dëshmitarëve tepër të ndjeshëm ose i përpjekjeve për të ndikuar tek ata, dhe se të paktën katër individë, roli i të cilëve është vendimtar për procedurat në këtë çështje, janë ende në rrezik të ndikohen, madje edhe në këtë fazë të procedurave”, kanë thënë nga Gjykata Speciale.
Në këtë përgjigje kanë thënë se sipas gjykatësit të vetëm, nuk ka masa që mund t’i zbusnin në mënyrë adekuate këto rreziqe, përveç kuadrit të monitorimit të komunikimeve në objektet e paraburgimit të Dhomave të Specializuara.
Sipas gjykatësit të vetëm, nuk ka masa që mund t’i zbusnin në mënyrë adekuate këto rreziqe, përveç kuadrit të monitorimit të komunikimeve në objektet e paraburgimit të Dhomave të Specializuara.
Gjykata Speciale në Hagë, më 16 shtator ka marrë vendim për rastin për krime lufte.
Në këtë aktgjykim, Specialja ka dënuar me 25 vite burgim Hashim Thaçin dhe Jakup Krasniqin, me 18 vite burgim Kadri Veselin dhe me 13 vite burgim Rexhep Selimin.
Në gjykimin për veprat penale kundër administrimit të dejtësisë, më 14 shtator 2026 ka përfunduar paraqitja e fjalëve përfundimtare nga palët në procedurë.
Në seancën fillestare më 27 shkurt 2026, Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Klilaj dhe Hajredin Kuçi, u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që iu vihen në barrë.
Po atë ditë (27 shkurt 2026), nisi dëshminë edhe dëshmitari i parë në këtë çështje gjyqësore, i cili ishte me masa mbrojtëse. Dëshmia e tij përfundoi më 2 mars 2026.
Më 3 dhe 4 mars 2026 dëshmoi dëshmitari i dytë Koen Herlaar- ekspert i kriminalistikës në Institutin e Kriminalistikës së Holandës. Po më 4 mars nisi dëshminë dëshmitari i tretë, Chrisopher Kelly- hetues i forenzikës digjitale. Ky dëshmitar e përfundoi dëshminë më 5 mars. Ndërsa, si dëshmitare e mbrojtjes së Thaçit dëshmoi ekspertja e transkriptimit në fushën e kriminalistikës, Helen Fraser. Ajo dëshmoi mç 11 dhe 12 maj 2026.
Ndryshe, Hashim Thaçi ndodhet në Qendrën e Paraburgimit në Hagë që nga nëntori i vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime lufte, si dhe më 2024 i është ngritur aktakuza kundër administrimit të drejtësisë.
Lidhur me rastin kundër administrimit të drejtësisë, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu dhe Isni Kilaj u arrestuan më 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe u transferuan në objektin e paraburgimit në DhSK, më 6 dhjetor 2024 në bazë të aktakuzës së konfirmuar dhe fletarrestimeve të lëshuara nga Haga.
Ndërsa, Thaçit i është dorëzuar fletarrestimi në objektin e paraburgimit në Hagë më 5 dhjetor 2024, gjithnjë sipas njoftimit të DhSK-së.
Kurse, Hajredin Kuçit i është dorëzuar aktakuza e konfirmuar dhe fletëthirrja për t’u paraqitur para gjykatëses së procedurës paraprake për paraqitjen e parë, e cila u mbajt 9 dhjetor.
Sipas aktakuzës, Thaçi individualisht dhe përmes veprimeve të përbashkëta me grupet; Grupi Fazliu (Fadil Fazliu dhe Fahri Fazliu), Grupin Smakaj (Bashkim Smakaj, Blerim Shala dhe Artan Behrami) si dhe Grupin Kilaj (Isni Kilaj dhe Vllaznim Kryeziu), kanë ndjekur një model të sjelljes për të penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare.
Në aktakuzë thuhet se Thaçi ka udhëhequr dhe marrë pjesë në këto përpjekje përmes vizitave të tij në objektet e paraburgimit gjatë kohës sa ishte i paraburgosur në kuadër të gjykimit të tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Aty thuhet se anëtarët e Grupit Fazliu, Grupit Smakaj dhe Grupit Kilaj u koordinuan për të ndikuar në dëshmitarët e ZPS-së gjatë vizitave jo të priveligjuara të datave 2 korrik, 9 shtator dhe 6 tetor 2023.
Si rrjedhojë, ndaj Thaçit rëndojnë tri akuza për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, tri për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe katër akuza për mosbindje ndaj gjykatës.
Ndërsa, Kilaj, Smakaj dhe Fazliu akuzohen për tentativë të pengimit të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare dhe mosbindje ndaj gjykatës. Kurse, Kuçi i ka dy akuza për mosbindje ndaj gjykatës. /Lajmi.net/