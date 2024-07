Gjuajti me armë zjarri në një aheng në Suharekë, arrestohet i dyshuari Një person është arrestuar pasi ka shtënë me armë zjarri në një aheng familjar në Suharekë. Policia e Kosovës ka njoftuar se në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar 20 gëzhoja 9mm dhe dy armë zjarri pistoleta 9×19 mm dy karikatorë si dhe dy lejet përkatëse për armë. Pas intervistimit me vendim të prokurorit…